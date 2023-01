Como foi a conversa de Haddad com representante dos bancos

Na reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, o chefe das finanças foi apresentado ao atual panorama desenhado pelas instituições financeiras. Segundo pessoas próximas ao presidente da Febraban, Sidney fez um panorama do mercado de crédito, com dados sobre a trajetória do custo nos últimos anos, do saldo e de concessões e das perspectivas para 2023. Isaac Sidney ainda apresentou dados sobre endividamento, comprometimento da renda, inadimplência, dívidas bancárias e não bancárias.

