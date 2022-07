Como euro e dólar chegaram à paridade depois de duas décadas

O risco de uma interrupção no fornecimento de gás russo à Alemanha foi o estopim para o euro, que já andava capengando nos últimos meses, chegar à paridade com o dólar depois de 20 anos. Na prática, um dólar equivale a um euro nesta terça-feira, 12. As novas incertezas surgem no momento em que o fornecimento de gás pelo maior gasoduto russo, Nord Stream 1, foi suspenso para a manutenção anual programada que dura 10 dias. O temor é que a Rússia estenda essa paralisação. “O que ocorre no fim da manutenção, ninguém é capaz de dizer neste momento. Não saberemos nada antes do dia anterior a seu fim programado”, afirmou Klaus Mueller, presidente da Bundesnetzagentur, a agência alemã reguladora das redes de gás, eletricidade e telecomunicações.

O indicador de sentimento econômico alemão compilado pelo think-tank ZEW desabou para -53,8 no mês julho, contra -20,8 em junho. É o menor nível desde 2011, no pico da crise do euro. As bolsas europeias também negociam em baixa na manhã desta terça-feira.

