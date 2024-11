Como eleição de Donald Trump pode impactar indústria brasileira

“A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos exige imediata análise por parte das autoridades econômicas do Brasil, no sentido de adotar medidas contingenciais e preventivas no contexto das políticas fiscal, de investimentos, redução de impostos e de eventual aumento de tarifas aduaneiras, anunciadas pelo republicano na campanha eleitoral”. A opinião é de Rafael Cervone, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

O empresário ressalva que a mesma atitude deveria ser tomada pelo Brasil caso a vencedora tivesse sido a democrata Kamala Harris. “Independentemente de partidos, quando há troca de governo na maior economia do mundo, é preciso ficar muito atento e fazer o que for necessário para evitar repercussões negativas em nosso país”, ponderou.