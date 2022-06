Como a bolsa brasileira se descolou do resto do mundo e lucrou em dólar

Os analistas da XP Investimentos apontam que o Ibovespa é um dos únicos índices que deu lucro em dólar em 2022. Nas contas colocadas no papel, o Ibovespa subiu 24,5% em dólar no acumulado do ano até o fim de maio, enquanto índices como o FTSE 100, de Londres, o S&P 500 e o Nasdaq, de Nova Iorque, caem 3,9%, 13,3% e 22,8%, respectivamente. Para a XP, o Brasil está barato. “O Brasil não está apenas barato em relação ao seu próprio histórico, mas também quando comparamos com outros mercados. O preço/lucro do Ibovespa negocia, hoje, com um desconto de -61% em relação ao mesmo indicador do S&P 500, desconto muito maior do que a média histórica de desconto ao redor -30%”, dizem os analistas. Importante lembrar que o dólar cai 12% frente ao real no ano, muito por conta da disparada das commodities.

Em maio, enquanto a maior parte das bolsas fechou o mês no zero a zero, o Ibovespa subiu 3,2%. Ainda assim, os investidores estrangeiros retiraram 6,2 bilhões de reais da bolsa nesse período, mas por razões pontuais, segundo a XP. “Acreditamos que o fluxo de saída em maio se deve a fatores, na maior parte pontuais: a volatilidade forte dos mercados globais em maio; o aumento dos riscos de recessão no mundo, e preocupação com mercados mais cíclicos, como o Brasil; e a realização de lucros, dado que a performance do mercado brasileiro segue entre os melhores do mundo em 2022”, disseram. No acumulado do ano, o saldo é positivo em 52 bilhões.

