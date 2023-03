Como a bolsa brasileira se descola de estresse no mercado internacional

A bolsa brasileira tem conseguido se descolar do mau humor no mercado internacional. A promessa de mais altas de juros nos Estados Unidos por Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), caiu como uma bomba nos mercados do mundo inteiro. O índice Ibovespa até chegou a sentir os efeitos negativos, mas a tempestade foi passageira. A expectativa pelo novo arcabouço fiscal do Brasil cresceu e trouxe otimismo aos investidores locais.

A matéria, que é fundamental para o mercado, está pronta e deve ser apresentada antes da próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), marcada para o próximo dia 22. A ideia do governo é impressionar o Banco Central e flertar com cortes nas taxas de juros. No “cenário dos sonhos” dos gestores, os juros começam a cair ainda este ano, e por isso a bolsa brasileira tem subido e se descolado do estresse americano. Na última quarta-feira, 8, o Ibovespa subiu 2%. O dólar comercial caiu 1%, cotado a 5,14 reais.

