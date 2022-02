Commodities disparam e bitcoin afunda: Como o seu bolso pode ser afetado?

Os mercados amanheceram estressados depois do presidente russo, Vladimir Putin decidir invadir a Ucrânia. Por volta de 9h30, o petróleo Brent subia mais de 7%, a 101 dólares o barril, maior marca desde 2014. Já o bitcoin afundava quase 10%, a 35.416 dólares. Na prática, os conflitos devem fazer as commodities de energia dispararem porque Rússia e Ucrânia são importantes fornecedoras globais e, por isso, ninguém sabe ao certo como as sanções podem afetar esse mercado. Em outras palavras, tem gente comprando com medo que falte no futuro. As incertezas podem impactar, portanto, nos preços de itens como gasolina e gás natural. “A reação deve ser violenta nesses primeiros dias nos mercados com fuga para ativos seguros e devemos ver o dólar ganhar contra todas as moedas”, diz André Perfeito, economista-chefe da corretora Necton. Para os ativos como bolsas de valores e criptomoedas, o receio é que o conflito na Ucrânia faça a inflação subir ainda mais e fortaleça os planos dos bancos centrais de subir os juros para conter a escalada de preços.



