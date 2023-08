“Cometer erros do passado é burrice”, diz Adriano Pires sobre Petrobras

VEJA Mercado | 4 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 4. No cenário externo, os investidores aguardam pela divulgação dos números de emprego nos Estados Unidos que podem dar pistas sobre a temperatura da economia americana. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda e o dólar comercial subiu 2% depois de o Copom cortar a taxa Selic em 2%. Petrobras e Bradesco divulgam seus resultados trimestrais.

A estatal teve lucro de 28 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, uma queda de 47% frente ao mesmo período do ano passado. A Petrobras vai pagar 15 bilhões de reais em dividendos aos acionistas, já sob sua nova política — o que representa um recuo de 83% em relação ao ano anterior. Diego Gimenes entrevista o economista Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

