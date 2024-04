Com R$ 170 milhões, Internacional tem o maior superávit da história

O Internacional concluiu o ano de 2023 com o maior superávit de sua história, na casa dos 170 milhões de reais. As contas do ano passado foram aprovadas em votação realizada no Conselho Deliberativo do clube durante a noite desta segunda-feira, 29.

O resultado da apreciação acompanha o parecer do Conselho Fiscal colorado, que vai indicar a aprovação das demonstrações financeiras do exercício anterior. “O resultado de 2023 vem em linha com a estratégia da gestão de buscar o equilíbrio financeiro, permitindo ao Clube ser competitivo nas outras áreas. A obtenção do terceiro superávit consecutivo consolida esta estratégia de preocupação com a sustentabilidade do Clube no médio e longo prazo”, afirma Giovane Zanardo, CEO do Internacional.

O superávit de 2023 é o terceiro consecutivo registrado pelo Internacional. Em 2022, o Clube encerrou o exercício com um saldo positivo de 1 milhão de reais. Um ano antes, o valor foi de 787 mil reais.

O valor recorde aprovado nesta semana ocorre no embalo do maior faturamento da história colorada, de 685 milhões de reais, montante alicerçado por significativos incrementos em rubricas como receita social, que subiu 24% em relação a 2022, e receitas comerciais, incrementadas em quase 20 milhões de reais, além do contrato firmado com a Liga Forte União