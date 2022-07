Com finanças abaladas, americanos estão pessimistas sobre recessão

Mais de 75% dos lares americanos de classe média abriga cidadão que afirmam estar perdendo poder de compra no atual contexto econômico que os Estados Unidos enfrentam. Por mais que a renda de parcela da população possa ter aumentado, o avanço no custo de vida tem sido sido mais acelerado, comprovando que a alta histórica da inflação, de mais de 9%, tem tido um amplo impacto na nação mais rica do mundo. O dado é de uma pesquisa da Primerica, provedora de serviços financeiros americana, divulgada neste mês de julho. No levantamento feito no segundo semestre de 2021, o número era de 56%.

A mesma pesquisa também evidenciou o temor dos americanos por uma possível recessão, apontando que 77% dos lares de renda média acreditam que a ela virá ainda em 2022. Considerando a amostra, a população aparenta estar mais pessimista que os analistas, que, em geral, costumam afirmar que, se de fato houver recessão, é mais provável que ela ocorra no próximo ano. Com a derrocada da condição financeira de muitas famílias, o levantamento também relata que 72% dos quase 1400 respondentes considera sua capacidade de poupar “não muito boa” ou “ruim”.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.