Com dívidas de mais de R$ 1 bi, Coteminas entra em recuperação judicial

Com dívidas de mais de 1 bilhão de reais, o grupo têxtil Coteminas entrou em recuperação judicial nesta quinta-feira, 9. A empresa do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, é dona das marcas Artex, MMartan e Santista. Em 2023, o grupo firmou parceria com a Shein para atender o mercado doméstico e América Latina com seus fornecedores.

Na solicitação encaminhada à Justiça, a companhia cita dificuldades financeiras e que a recuperação judicial seria necessária para reestruturar e preservar a atividade das empresas do grupo. “Desde o fim da pandemia, a companhia vem tendo seus negócios negativamente impactados pela combinação de fatores adversos que acarretaram dificuldades financeiras”, diz em Fato Relevante encaminhado ao mercado.

O último balanço financeiro divulgado pela Coteminas é do primeiro trimestre do ano passado. O balanço cita uma dívida líquida de 672 milhões de reais, valor 14% maior do que o observado ao final de 2022. A dívida bruta, por sua vez, supera 1 bilhão de reais. A dívida reportada envolve mais de 15 bancos. O Banco do Brasil é o maior credor, com um total acumulado de 410 milhões de reais, que estão atrasados. Bradesco, Safra e BTG também possuem débitos com o grupo.