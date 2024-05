Grupo Fleury registra lucro de R$ 168 mi no trimestre; alta é de 80%

O Grupo Fleury registrou 168 milhões de reais de lucro líquido no 1º trimestre de 2024. O resultado representa alta de 79% quando comparado ao mesmo período de 2023. A receita do grupo atingiu 2,1 bilhões de reais, com crescimento de 54%. O ebitda — lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização –foi de 517 milhões de reais, 50% acima do 1º trimestre de 2023. “Apresentamos um ótimo resultado no trimestre, com crescimento orgânico dos serviços de medicina diagnóstica B2B e B2C”, diz Jeane Tsutsui, presidente do Grupo Fleury. A divisão B2B já representa 24% da receita total do grupo.

Há um ano, a companhia adquiriu o Grupo Hermes Pardini. A integração segue conforme o planejado, com êxito nas frentes de integração cultural, captura de sinergias e integração de processos e sistemas. A aquisição do terceiro maior grupo de medicina diagnóstica do país pelo segundo maior resultou em uma empresa com 39 marcas e 6 bilhões de reais em receita líquida. Com a aquisição, o grupo passou a ter operação relevante em Minas Gerais, Goiás e Pará. Em Minas Gerais, por exemplo, o crescimento foi de 10%. “Importante ressaltar que a combinação de negócios nos colocou em um outro patamar de receitas, temos uma empresa muito mais robusta em termos de expansão geográfica e portfólio de serviços”, prossegue Tsutsui.

Na semana passada, o Grupo São Lucas, baseado em Itajaí (SC), um movimento que inaugurou a presença da empresa com Unidades de Atendimento no Estado de Santa Catarina. “É uma região com crescimento expressivo do PIB. Do ponto de vista cultural, é uma empresa de alta qualidade, com reconhecimento da comunidade local e com convergência em termos de cultura”, prossegue Tsutsui.