Ciro empata com Moro em nova pesquisa e parte para ataque na Petrobras

A nova pesquisa Ipespe, encomendada pela XP e publicada nesta quinta-feira, 27, mostra que Ciro Gomes empatou com Sergio Moro no terceiro lugar. Moro quando estava à frente na pesquisa anterior com 9% das intenções de voto e Ciro com 7%. Agora ambos têm 8%. O cientista político Antonio Lavareda, responsável pela pesquisa, acredita que Ciro se beneficiou do lançamento oficial de sua campanha. De qualquer forma, nas redes sociais, Ciro Gomes partiu para o ataque a Sergio Moro nesta semana.

Ciro aproveitou a entrevista que Moro deu a um podcast para fazer uma espécie de entrevista comentada. O ponto fraco de Moro foi a Petrobras. Moro não foi muito firme nas respostas sobre a privatização da empresa. Disse que era a favor, mas dependendo de como seria e defendeu a venda da petroleira dizendo que o mundo hoje é privatizado neste setor. Ciro deitou e rolou e disse a Moro que ele devia estudar um pouco mais. Segundo Ciro, a cada 100 barris de petróleo vendidos no mundo, 80 são de petroleiras estatais.