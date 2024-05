Cielo estende isenção de aluguel a empresas gaúchas para três meses

Em virtude da piora do quadro no Rio Grande dos Sul por causa das chuvas, a Cielo decidiu estender de dois para três meses o prazo de isenção de aluguel para estabelecimentos comerciais localizados no estado. A companhia já havia anunciado outras medidas de apoio, como antecipação de recebíveis em condições especiais, suspensão temporária de cobrança, apoio psicológico e doações em parceria com a Fundação Banco do Brasil para a compra de artigos de primeira necessidade, como alimentos, água e produtos de higiene. “Estamos sensibilizados com a situação do povo gaúcho por causa dessa catástrofe. Adotamos providências para minimizar o quadro dramático. Novas medidas estão sendo avaliadas a todo instante porque montamos um gabinete de crise para estudar a situação. Esperamos sinceramente que esse período de angústia seja superado o quanto antes”, afirma Estanislau Bassols, presidente da Cielo.