China lança estímulo a mercado imobiliário e minério de ferro dispara

VEJA Mercado | Abertura | 20 de maio

A sexta-feira parece que vai ser de otimismo nos mercados. Foi só os bancos chineses anunciarem um corte nos juros de 4,6% para 4,45% para estimular o mercado imobiliário que a reação foi imediata. As bolsas européias e os futuros de ações americanos entraram em trajetória de alta. Outro efeito imediato foi nos preços do minério de ferro que dispararam 6% em Singapura, prenuncio para que os papéis da Vale subam no Brasil. Apesar do aparente otimismo, os investidores seguem de olho na inflação e na recessão e a palavra da semana é “volátil”. Os investidores já estão como gatos escaldados com essa volatilidade que vem tomando conta do mercado nos últimos meses.

