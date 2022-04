Chega ao fim a novela da licitação de plano de saúde no Tribunal do Rio

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, deu fim à novela na licitação dos planos de saúde da casa. A Amil foi declarada vencedora, depois de ter ficado em último lugar na disputa. Mas as outras três concorrentes foram sendo desclassificadas uma a uma, pelos mais diferentes motivos, até sobrar a Amil, que já era a prestadora do serviço para os servidores do tribunal. A oferta da Amil tinha sido de 492 milhões de reais, mas a empresa reduziu espontaneamente o valor para 488 milhões de reais, igualando assim ao lance dado pela Unimed Rio que havia sido a primeira colocada. Foi uma tacada da empresa para acabar com o argumento das concorrentes de que haveria prejuízo aos cofres públicos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.