CEO da Vulcabras, Bartelle é eleito conselheiro do Instituto Caldeira

Em assembleia realizada na última sexta-feira, 26, o executivo Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, gestora das marcas Mizuno, Olympikus e Under Armour no Brasil, foi eleito um dos conselheiros do Instituto Caldeira, hub de inovação que conta com 512 empresas conectadas em seu ecossistema, por meio de eventos e ações como programas de aceleração e inovação. A participação da Vulcabras no conselho, por meio de seu CEO, está em linha com a estratégia da empresa de incentivo à inovação.