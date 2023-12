Os passageiros que voarem entre 20 e 25 de dezembro pela Gol Linhas Aéreas podem ser presenteados com uma ceia de Natal a bordo. A iniciativa é uma parceria com a Perdigão, líder do segmento de aves natalinas no Brasil. Os passageiros com destino a região do Caribe receberão uma ceia de Natal durante os voos com chester do frigorífico.