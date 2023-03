Cautela ou alívio? Discussão sobre crise dos bancos emperra a bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 17 de março.

As bolsas de valores negociaram em uma espécie de montanha russa ao longo da semana. De acordo com os novos capítulos da crise global dos bancos, os investidores reagiam aos acontecimentos. Nesta sexta-feira, contudo, os índices ficaram no vermelho. Apesar do alívio com os empréstimos e os aportes bilionários para evitar uma quebradeira e uma crise sistêmica, o mercado volta a temer por mais altas de juros. A linha tênue entre alívio e cautela e os assuntos que vão esquentar na próxima semana são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 17.

Siga o Radar Econômico no Twitter