O GPA, antigo Grupo Pão de Açúcar, assiste atento à restruturação do Casino, seu sócio francês que está abrindo mão de ativos no Brasil. Para angariar recursos, o GPA considera realizar uma nova oferta de ações nas próximas semanas. O Casino, por sua vez, cogita se desfazer de toda a participa- ção no negócio brasileiro.