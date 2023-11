Carteira habitacional do BRB cresce 30% no ano, com dobro de financiamento

A carteira habitacional do Banco de Brasília (BRB) cresceu 30,5% entre janeiro e outubro de 2023 frente ao montante total de 2022, indo de 6,6 bilhões de reais para cerca de 8,6 bilhões de reais. O aumento mais substancial se deu no financiamento para construção de moradias, que dobrou. O valor saiu de 758 milhões, em 2022, para 1,49 bilhão, em 2023. Já a compra e venda de habitações cresceu 21,9% no período, de 5,87 bilhões de reais para 7,16 bilhões de reais. Os dados constam em relatório apresentado pelo banco ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF). Além de atuar no Distrito Federal, o BRB está presente em 20 estados do país.

