Carrefour envia 500 toneladas em doações ao Rio Grande do Sul

O Grupo Carrefour vai enviar 500 mil quilos, que equivalem a 50 mil cestas básicas, em alimentos, água e produtos de higiene para as vítimas do desastre climático no Rio Grande do Sul. Os itens serão destinados prioritariamente à Defesa Civil do estado, à organização não-governamental (ONG) Ação da Cidadania e a outras organizações sociais locais do estado, que estão atendendo as vítimas e distribuindo mantimentos. A logística envolve o envio terrestre e aéreo, equivalente a 18 carretas. A iniciativa sucede o congelamento de preços promovido pelo grupo em todas os supermercados que mantém na região, valido entre 7 e 31 de maio em todas as suas marcas no estado: Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Nacional.

Em parceria com a Ação da Cidadania, lojas do Grupo Carrefour no Rio Grande do Sul se tornaram pontos de arrecadação voluntária, O grupo segue recebendo doações, até o dia 24 de maio, em uma série de endereços na região. “Estamos empenhados em manter as lojas abertas e abastecidas, além de não haver qualquer reajuste, o que dá tranquilidade à população para o consumo até o fim do mês”, diz Stephane Maquaire, CEO do Grupo Carrefour no Brasil.