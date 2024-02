Carnaval de 2024 impulsiona comércio paulistano em até 10%

O Carnaval de 2024 ocasionou um aumento de 8% a 10% no volume de vendas do comércio paulistano frente ao mesmo período do ano anterior, estima a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). “O crescente número de blocos de rua na cidade atrai foliões de diversas regiões, o que impulsiona não apenas o entretenimento, mas também setores como hotéis, bares, restaurantes e lojas especializadas em artigos para o Carnaval”, diz Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP. “O fluxo de turistas não apenas estimula o comércio local, mas também fortalece a imagem da cidade de São Paulo como um destino culturalmente diversificado”, completa.

No campo do comércio, destaca-se a venda de itens diretamente relacionados à festividade, como fantasias, maquiagens e acessórios carnavalescos, além das vendas de supermercados. Gamboa ressalta que, apesar de se tratar de um evento que movimenta principalmente a venda de artigos de menor valor, espera-se que o Carnaval contribua de forma positiva para o desempenho do varejo como um todo. Essa perspectiva é baseada no aumento da renda dos consumidores e na disposição crescente de investir em experiências e produtos relacionados ao Carnaval na cidade, refletindo uma recuperação gradual da economia após os desafios enfrentados nos últimos anos, segundo análise da ACSP.

