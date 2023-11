Cannabis medicinal dispara e usuários chegam a 430 mil, aponta consultoria

O número de brasileiros que utilizam medicamentos à base de cannabis medicinal atingiu 430 mil em 2023, um aumento de 130% frente ao ano anterior, segundo estimativa da consultoria Kaya Mind. O levantamento também indica que 51% dos remédios empregados nos tratamentos ainda vem do exterior. A FlowerMed, empresa americana que importa medicamentos do tipo no Brasil, registrou um aumento de 1.241% em suas solicitações à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no último ano. Segundo números aos quais a coluna teve acesso com exclusividade, os pedidos saltaram de 249 para 3.341 no mês de outubro, fazendo o faturamento disparar 1.439,74% em relação a 2022.

