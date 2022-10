Campanha de Cláudio Castro contratou escritório de aliado de secretário

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 12 out 2022, 11h04 - Publicado em 12 out 2022, 16h01

Por Felipe Erlich Atualizado em 12 out 2022, 11h04 - Publicado em 12 out 2022, 16h01

A campanha do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), reeleito em primeiro turno, desembolsou 50 mil reais para bancar serviços oferecidos pelo escritório Castro Maciel Sociedade Individual de Advocacia, do advogado Robson Tadeu de Castro Maciel Junior, ex-chefe de gabinete de Rodrigo Bacellar (PL-RJ). Bacellar exercia seu mandato de deputado estadual quando teve Marciel Junior como funcionário — nesta semana, o deputado foi reconduzido por Cláudio Castro como chefe da Secretaria de Governo. O escritório de Maciel Junior, o único escolhido para prover serviços jurídicos à campanha, foi aberto há menos de cinco meses.

Procurada pelo Radar Econômico, a assessoria do governador Cláudio Castro afirmou que a escolha se deu em razão de critérios técnicos. A nota é reproduzida na integra a seguir: “O escritório Castro Maciel Sociedade Individual de Advocacia foi contratado pela coligação Rio Unido e Mais Forte, levando em consideração critérios técnicos, para prestar serviços jurídicos especializados em Direito Eleitoral”.

