Caixa ignora juros em alta e vai reduzir custo do crédito imobiliário

Os juros básicos da economia não param de subir, mas o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou na manhã desta quinta-feira, 24, que vai reduzir os juros do crédito imobiliário na modalidade atrelada à poupança. E não só isso, em pleno ano eleitoral, Guimarães garante que o banco vai expandir em 20% sua carteira e ainda “acelerar” o Casa Verde e Amarela. A Caixa vai aumentar a renda máxima exigida para os empréstimos e ainda o aumento do teto do valor do imóvel.

