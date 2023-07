Cade dá aval a novo negócio milionário da Globo em publicidade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval ao novo negócio milionário do Grupo Globo no campo da publicidade. O órgão chancelou a aquisição de 12 milhões de ações da Eletromidia, um dos maiores conglomerados de publicidade do país, que representam 8,5% do capital social da empresa. Dessa forma, a Globo passa a obter cerca de 20% da Eletromidia, uma vez que já havia comprado outras fatias anteriormente. A companhia vai discutir em assembleia um possível aumento do limite de oferta pública para 27,5%. Tal manobra abriria espaço para a Globo seguir aumentando sua fatia na Eletromidia.

“A notícia é muito positiva a nosso ver e deve ser um importante catalisador para a Eletromidia no curto prazo. Outro passo importante é que a empresa precisará realizar uma assembleia geral de acionistas para aprovar, entre outras questões, o aumento do limite da OPA para 27,5%, o que, a nosso ver, sugere que a Globo pode continuar aumentando sua participação à frente”, avaliam os analistas do Itaú BBA. As ações da Eletromidia têm valorização de 42% no acumulado do ano.

