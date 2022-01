Butantan espera aprovação da Coronavac para crianças ainda nesta semana

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, realizou uma reunião na manhã desta segunda-feira, 10, com representantes da Universidade Católica, do Chile, sobre os dados de segurança e eficácia da Coronavac em crianças de três a onze anos. Ele saiu animado da conversa e comentou a aliados que deve encaminhar, ainda nesta segunda, os dados à Anvisa. A expectativa no Palácio dos Bandeirantes é de que a vacina seja aprovada nesta semana.

O secretário de Saúde do governo de São Paulo, Jean Gorinchteyn, disse à equipe do governador João Doria que, se a vacina for aprovada pela Anvisa, a estrutura governamental tem a capacidade de iniciar a vacinação no mesmo dia e já tem 12 milhões de doses prontas para o contingente. A expectativa envolve vacinar todas as crianças do estado em até dez dias.

Uma pesquisa realizada pelo Sistema Estadual de Análise de Dados, o Seade, mostra que 84% dos pais e responsáveis por crianças em São Paulo querem vacinar seus filhos.

