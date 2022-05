BRF vira come-lucro da Marfrig 

A Marfrig divulgou nesta terça-feira, 3, uma queda de 61% no seu lucro do primeiro trimestre do ano, fechando o período com um resultado de apenas 109 milhões de reais. Uma das principais explicações está na marcação a mercado da BRF, que consumiu 795 milhões de reais da empresa. No último trimestre de 2021, o impacto negativo da BRF foi ainda maior, de quase 1,2 bilhão de reais. A Marfrig comprou um terço da BRF em junho do ano passado. De lá para cá as ações não pararam de cair e já perderam quase 50% do valor. Mas o impacto financeiro, que afeta diretamente o lucro, não retrata o desempenho operacional da companhia que apresentou uma alta de 30% de sua receita líquida e de mais de 60% do seu fluxo de caixa.

