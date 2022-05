BRF despenca na bolsa depois de um trimestre que é melhor esquecer

Um trimestre para esquecer, diz o relatório dos analistas do Itaú BBA sobre a BRF. A empresa apresentou ontem um fluxo de caixa medido pelo Ebtida de 121 milhões de reais. Um resultado 80% abaixo do que projetavam os analistas. O prejuízo do trimestre foi de 1,5 bilhão de reais. Com isso as ações despencam na manhã desta quinta-feira, 5, mais de 8%. A empresa sofreu com pressão dos custos, de grãos e logística especialmente. Os preços das commodities estão subindo fortemente por causa da guerra e a cadeia de suprimentos e logística segue bagunçada por conta da Covid na China e da guerra. “Já tínhamos uma visão conservadora sobre a história de investimentos de curto prazo da BRF, mas esse resultado traz um potencial negativo significativo para nossas estimativas”, dizem os analistas. Será um desafio e tanto para a Marfrig, que comprou um terço da empresa e no fim de março conseguiu eleger os membros do conselho de administração.

