Brasileiros gastaram R$ 60 bilhões com refeições fora de casa em 2023

Atualizado em 10 out 2023, 10h23 - Publicado em 10 out 2023, 13h32

Por Felipe Erlich Atualizado em 10 out 2023, 10h23 - Publicado em 10 out 2023, 13h32

Desde o início do ano, os brasileiros gastaram cerca de 60 bilhões de reais com refeições fora de casa, incluindo contas de restaurantes, bares, lanchonetes, cafés e estabelecimentos similares. O número foi levantado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), que apontou para um aumento de 0,5% no montante frente ao registrado no mesmo período de 2022. A quantidade de vezes que as pessoas foram a restaurantes, contudo, caiu 5%, indicando um aumento do valor pago pelas refeições. A população brasileira foi comer fora 3,1 bilhões de vezes desde o início do ano.

A conta média nos estabelecimentos está em 19,05 reais em 2023, 5% a mais do que no ano anterior. A coordenadora do comitê de food service da ABIA, Joice Fernandes considera que o aumento do gasto sustentado pelo encarecimento das refeições e não pela frequência de consumo é um desafio para o crescimento sustentável do setor. “A estratégia chave é expandir o menu com opções variadas e focar em agilidade, tecnologia e entretenimento”, diz.

