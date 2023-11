Brasileiros gastam quase R$ 300 de vale alimentação em restaurantes ao mês

Brasileiros que recebem vale alimentação gastam, em média, 291 reais em restaurantes e bares e 366 reais em mercados com o benefício a cada mês. Os montantes foram apontados a partir de um levantamento da Caju, empresa de tecnologia para Recursos Humanos, e são resultado de uma média mensal de oito transações em restaurantes e bares e seis em mercados por parte de quem recebe o benefício.

O levantamento estimou, também, que 47% dos valores recebidos através de vale alimentação são gastos em mercados. Para bares e restaurantes, o percentual é de 33%. Cerca de três a cada dez beneficiários não utilizam o vale em restaurantes, segundo o estudo.

O maior gasto médio com restaurantes através de vale alimentação ocorre na região Sudeste do país, onde se gasta cerca de 40 reais por refeição. Já a região Sul tem o maior gasto mensal com mercados, de 374 reais, 12% superior à média das demais regiões. A pesquisa envolveu 19 milhões transações financeiras efetuadas por 330 mil pessoas no primeiro semestre de 2023.

