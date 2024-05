Brasileiros estão mais otimistas, aponta Índice de Confiança da Shopee

O consumidor brasileiro está mais otimista. É o que mostra o Índice de Confiança da Shopee, marketplace asiático. O estudo, que é realizado mensalmente pela empresa desde julho de 2023, registrou 113 pontos em abril, um aumento de quatro pontos em relação ao mês anterior, influenciado principalmente pelas expectativas do consumidor em relação ao atual momento da economia.

Todas as faixas etárias registraram um aumento na confiança na comparação entre março e abril. O aumento mais expressivo foi registrado entre os consumidores de 35 a 44 anos de idade: com uma variação positiva de 9,4 pontos, eles atingiram a pontuação de 119, ultrapassando o índice de confiança dos clientes de até 35 anos de idade – estes alcançaram 112,8 depois do aumento de 3,4 pontos em relação ao mês anterior.

Apesar de estarem mais confiantes, o menor aumento foi registrado entre a população de 45 a 60 anos, com apenas 1,6 pontos a mais, chegando a 108,4.

Otimismo retorna para trabalhadores com renda inferior a R$ 2.100

Outro dado levantado no índice diz respeito à renda mensal. O otimismo segue como tendência para aqueles que têm receita mensal inferior a 2 100 reais. Em abril, esse grupo registrou 100,1 após aumento de 2 pontos no índice.

Quando se trata da renda, o aumento mais expressivo foi registrado entre aqueles que recebem de 2 100 a 4 800 reais, ao passar de 122,9.

Apesar da menor variação, de 0,2 pontos, os consumidores que recebem de 4 800 a 9 600 lideram no otimismo e chegam à pontuação de 124,8.

Regiões Sudeste e Nordeste mostram maior confiança

O índice de confiança do consumidor também segue com tendência de alta ao comparar as regiões. Com variações de 4,6 e 3,9, as regiões Nordeste e Sudeste, respectivamente, estão mais otimistas com o cenário de consumo e encerram o mês com as pontuações de 114,9 e 108,5.