Brasileiro prioriza curto prazo a futuro longevo, aponta Bradesco Seguros

Entre brasileiros que têm interesse em seguros, quase 70% têm ou consideram adquirir um seguro de automóvel, um produto de curto prazo, enquanto parcelas menores desse pensam o mesmo sobre seguros de vida, saúde e previdência — cerca de 41%, 40% e 15%, respectivamente. Os dados são de pesquisa do Bradesco Seguros em parceria com a agência Edelman. “O setor apresenta um enorme potencial de crescimento em categorias que envolvem planejamento e longo prazo. O desafio do mercado segurador é ampliar a consciência da indispensabilidade para proteções que trazem tranquilidade financeira e qualidade de vida pensando em imprevistos e uma vida mais longeva”, diz Alexandre Nogueira, diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Entre os brasileiros possuidores ou interessados em contratar algum seguro nos próximos seis meses, predominam brasileiros casados ou com filhos, representando 57% e 64% dos respondentes, respectivamente. Por sua vez, solteiros e sem filhos respondem por 34% e 36% das respostas. A pesquisa também identificou que os corretores de seguros são a maior porta de entrada para a aquisição de produtos do setor. Quando questionados sobre em qual canal buscam por informações sobre o mercado segurador, 40% dos respondentes afirmam que possuem um corretor. Queremos atingir um patamar de maturidade no qual as pessoas vejam o seguro como uma garantia de vida mais tranquila e de benefícios ao seu cotidiano”, diz Nogueira.

Siga o Radar Econômico no Twitter