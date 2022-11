Brasil tem mais de 600 mil entregas de comida vegana até agosto

Com a chegada do mês de novembro, tido como o mês do veganismo mundo afora, o iFood, maior plataforma de entrega de comida do Brasil, contabilizou as vendas de produtos veganos e vegetarianos em território nacional. De janeiro a agosto de 2022, foram mais de 600 mil entregas de alimentos da categoria, apontando uma tendência de crescimento em relação a anos anteriores. Em 2021, a plataforma já havia registrado um milhão dessas entregas ao longo do ano. Cerca de 1700 restaurantes veganos ou vegetarianos estão presentes no aplicativo, localizados em maior número nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília, respectivamente.

Também foram coletados dados sobre os pratos preferidos desses clientes. Alguns dos mais populares, por ordem de preferência, são: batata frita, falafel, brownie, pratos à base de jaca, feijoada, bolo de chocolate e baião de dois. O levantamento do iFood veio a pedido da Veganuary, organização internacional de incentivo ao veganismo que conta com Paul McCartney e Joaquim Phoenix dentre seus embaixadores.

