Brasil tem interesse em criptomoedas e quer mais segurança, diz Mastercard

O gosto dos brasileiros por novas tecnologias de pagamento foi confirmado por uma pesquisa da Mastercard divulgada nesta terça-feira, 12. A edição deste ano do levantamento New Payments Index, que busca entender os métodos de pagamento mais utilizados no mundo, contou com quase 700 entrevistas online no Brasil, realizadas entre março e abril. Foi apontado que 86% dos respondentes utilizaram ao menos um método de pagamento digital no ano anterior à pesquisa, sendo que quase metade já realizou alguma transação com criptomoedas. Independentemente de utilizar ou não moedas digitais, 86% gostaria que a instituição financeira na qual tem conta disponibilizasse esse serviço.

Sobre os resultados, Estanislau Bassols, presidente da Mastercard Brasil, afirma convicto que “o brasileiro é adepto às novas tecnologias e o grande desafio do mercado é se adequar às novas demandas, oferecendo mais segurança e facilitando processos para o consumidor, que está mais exigente.”. A questão da segurança ganha destaque, uma vez que, também segundo a pesquisa, ela é o fator decisivo para 52% dos entrevistados na escolha de um método de pagamento. 72% iriam preferir fazer pagamentos com moedas digitais se fossem apoiadas por uma organização considerada confiável. Somente o uso de dados biométricos por financeiras preocupa 80% dos respondentes. Entretanto, o estudo mostra que quanto mais jovem menor é a preocupação com segurança, com ela sendo um fator fundamental para 67% os idosos e apenas 42% para quem tem entre 18 e 25 anos.

