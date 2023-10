VEJA Mercado em Vídeo - 10 de outubro

Governo perde credibilidade se mudar meta primária, diz Bruno Funchal

VEJA Mercado em vídeo desta terça-feira recebe o CEO da Bradesco Asset e ex-secretário do Tesouro. Entre outros temas, ele avalia que não cumprimento do arcabouço fiscal por parte do governo seria mal recebido no mercado.