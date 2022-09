Brasil lidera consumo de notícias online na América Latina, diz pesquisa

Dentre os países latino-americanos, o Brasil é aquele onde a maior parcela da população digitalmente ativa consome notícias online, dado apontado por pesquisa da Comscore, consultoria americana de análise de mídia. Segundo a análise, 96% dos usuários brasileiros consomem conteúdos jornalísticos em seus dispositivos. Com isso, o Brasil se mantém levemente à frente da média global, que é de 90%. Na América Latina, o segundo colocado é o Chile, com um percentual de 93%, seguido por Argentina, Colômbia e México. Ainda segundo a Comscore, mais de 126 milhões de brasileiros consomem notícias online, com 63% destes utilizando seus celulares para tanto.

Em relação a atuação de veículos midiáticos nas redes sociais, a análise aponta o Instagram como a rede favorita dos usuários para interagir com conteúdos noticiosos, representando 64% das interações. Entretanto, o Twitter é a rede mais utilizada pela imprensa no compartilhamento de informações. Também é evidenciado o aumento no consumo de jornalismo online durante a pandemia. “Os hábitos dos leitores durante a pandemia os levaram a voltar a atenção para as notícias e isso evidenciou ainda mais a importância de boas fontes de informação”, diz Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore para o Brasil.

