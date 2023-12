Brasil é um dos melhores mercados de energia limpa, diz BloombergNEF

O Brasil está entre os cinco países emergentes mais atrativos para investimentos em energia renovável, atrás apenas de Índia, China, Chile e Filipinas, respectivamente, segundo relatório da BloombergNEF, divisão do grupo homônimo voltada à pesquisa em energia. O relatório Climatescope abrange 110 economias em desenvolvimento, que representam cerca de 82% da população mundial. No ranking, o Brasil figura com nota 2,43, apenas 0,24 ponto porcentual a menos do que a líder da lista, a Índia. També segundo o parecer, uma das vantagens do Brasil é possuir mais experiência na geração de energia limpa do que a ampla maioria dos demais países.

Os 110 mercados emergentes analisados pela Bloomberg representam quase dois terços do total de adições de capacidade global de geração de energia limpa em 2022. Entre eles, 102 têm metas para ampliar sua geração de energia renovável, e um número recorde de 74 mercados instalou ao menos 1 megawatt (MW) de energia solar no ano passado, compondo uma alta de 23% em capacidade solar e eólica desse segmento de países em relação ao ano anterior.

