Bradesco foi o único “bancão” com rentabilidade negativa nas ações em 2022

Entre as ações dos cinco maiores bancos do país, as do Bradesco tiveram a pior rentabilidade nos últimos 12 meses até o dia 10 de janeiro, na contramão das outras instituições. A informação é de um levantamento feito TradeMap, hub independente do mercado financeiro. O banco teve queda de 8,76% nas ações ordinárias, enquanto as preferenciais caíram 12,93%. Na outra ponta, o Banco do Brasil foi o que apresentou maior rentabilidade, com 37,45% no período. Já os demais bancos tiveram rentabilidade positiva nos 12 meses, de 3,03% nas ações ordinárias do Santander, de 16,09% do Itaú Unibanco e de 33,66% do BTG (veja quadro). Os bancos se favoreceram pela alta da Selic, que terminou o ano de 2022 com 13,75%, o que aumenta a rentabilidade da carteira de crédito e também atrai investimentos para a renda fixa.

No caso do Bradesco, os papeis vinham com baixa volatilidade até o dia 8 de novembro, porém sofreram forte desvalorização após a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Na ocasião, analistas atribuíram a queda a “pressões sobre a margem financeira (NII) com o mercado e a deterioração da qualidade do crédito”, como afirmaram Silvio Doria e Gabriel Pucci, do Safra, em relatório a clientes.

