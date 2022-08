Bradesco, Eletrobras e payroll americano mexem com os mercados

Os futuros americanos e brasileiros sobem na manhã desta sexta-feira, 5, à espera dos números de emprego do payroll americano, que darão uma prévia da temperatura da economia norte-americana. O consenso do mercado é que 250 mil empregos tenham sido criados, e qualquer número acima disso pode indicar altas de juros mais incisivas pelo banco central americano para desacelerar a atividade econômica e combater a inflação mais alta em décadas.

No Brasil, a repercussão do lucro de 7 bilhões de reais do Bradesco no segundo trimestre do ano e a assembleia da Eletrobras marcada para o início da tarde e que deve definir o novo conselho de administração da companhia devem mexer com o Ibovespa. No campo das commodities, petróleo e minério negociam em leves altas.

