Bolsonaro usou música que ‘pertenceu’ a João Doria em campanha

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo cuja trilha sonora já pertenceu ao ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB). Em uma publicação no Twitter, Bolsonaro publicou um vídeo em que a música O Homem Disparou, do cantor César Araújo e do grupo Vilões do Forró, que — de forma genérica — fala de um homem que “está disparado e vai ganhar de novo” e que “é ele que o povo quer”. A curiosidade, porém, mora nos detalhes. A campanha de Doria havia comprado os direitos da música para a disputa das prévias do PSDB, quando o paulista concorria com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite como o nome do partido que disputaria as eleições deste ano. Os direitos da música pertenceram a João Doria até o final das prévias e havia, segundo membros da campanha, a possibilidade de renovação para a campanha ao pleito federal deste ano.

