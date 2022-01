Bolsonaro pode usar uma ideia de Ciro Gomes para conquistar votos 

Com a máquina do governo na mão, os aliados políticos de Jair Bolsonaro no Planalto já discutem todo tipo de ideia que melhore o bolso do eleitor para com isso angariar votos a favor da reeleição do presidente. Uma delas, que já foi lançada na roda, é usar a proposta feita por Ciro Gomes durante as eleições de 2018 para limpar o nome dos brasileiros que estão no SPC ou Serasa da vida. Ciro dizia que se fosse eleito faria um grande programa de refinanciamento de dívidas com desconto e ajuda do governo federal para quem tivesse nome sujo na praça. Na época, Ciro dizia que o projeto beneficiaria diretamente 63 milhões de brasileiros que voltariam a ter crédito na praça.

O piloto do plano que se discute no Planalto já foi colocado na rua com o Fies. Na primeira semana de janeiro, Bolsonaro editou uma medida provisória que prevê uma série de regras para renegociação das dívidas feitas com financiamento estudantil e dá descontos de até 92%.

