Bolsonaro dispara contra “bomba-relógio” Petrobras que deve subir gasolina

O presidente Jair Bolsonaro já começou a sexta-feira, 17, disparando contra a Petrobras em seu Twitter diante do iminente reajuste dos combustíveis. Os conselheiros da empresa se reuniram para tratar dos preços na última quinta-feira, 16, e os analistas acreditam o anúncio de um reajuste deve acontecer a qualquer momento, movimento que certamente irá influenciar o desempenho das ações da estatal. Bolsonaro já se adiantou e disse logo cedo que o governo é contra um reajuste pelo “exagerado” lucro da Petrobras e pelo interesse público previsto na Lei das Estatais. Ainda afirmou que a companhia pode “mergulhar o Brasil num caos”.

Além disso, a bolsa reabre nesta sexta depois do feriado e de um dia que foi de muito estresse no mercado internacional. Índices americanos como o Nasdaq e o S&P 500 afundaram 4% no dia da ressaca dos juros. Nesta manhã, os índices futuros apontam para uma leve alta de 1%, resta saber se os investidores vão precificar o tombo de ontem na sessão de hoje.

