Bolsonarista é cotado para assumir corregedoria da Receita Federal

O auditor fiscal João José Tafner está com um pé no cargo de corregedor-geral da Receita Federal. Tafner é considerado bolsonarista pelos seus pares no fisco e tem fotos publicadas com os filhos do presidente Bolsonaro, Eduardo e Flávio. Ele chegou a ser diretor da Ceagesp, que é uma empresa federal. Segundo fontes a par do assunto, o nome de Tafner já passou até pelo crivo da Controladoria Geral da União. Mas a confirmação só virá mesmo no Diário Oficial da União.

Há alguns meses, por exemplo, o então secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes, indicou Guilherme Bebiani para o cargo. O ministro Paulo Guedes chegou a nomear Bebiani, mas uma atuação política atribuída a Flavio Bolsonaro barrou a indicação e o nome de Bebiani nunca foi para o Diário Oficial. O senador queria nomear alguém de sua confiança depois do caso da rachadinha. O corregedor da Receita tem poder para investigar, ou o de não investigar, seus colegas.

