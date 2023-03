Bolsas ensaiam guinada após crise dos bancos e dos juros

As bolsas de valores ensaiam uma guinada depois da grave crise bancária e das incertezas relacionadas aos juros mundo afora. A estabilização do setor nos Estados Unidos e na Europa depois da falência do Silicon Valley Bank (SVB) e da compra do Credit Suisse pelo UBS traz mais alívio aos investidores. De quebra, os investidores consideram que o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, não vai mais subir os juros nos EUA em razão dessa crise. As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, sobem na manhã desta quarta-feira, 29. No Brasil, o índice Bovespa avança também em razão da aceleração nas discussões a respeito da nova regra fiscal do país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deseja apresentar o projeto até o fim desta semana. O assunto é fundamental para o mercado e para as expectativas em torno das políticas fiscal e monetária do país.

Siga o Radar Econômico no Twitter