Bolsa sobe enquanto os índices de confiança da economia real caem

VEJA Mercado | Abertura | 01 de fevereiro.

Depois de verem janeiro fechar com quase 7% de alta, contra o que se viu acontecer em Wall Street, os investidores seguem de olho no comportamento do investidor estrangeiro, que ajudou o Ibovespa a ter esse desempenho todo. Até o dia 27 de janeiro foram mais de 28 bilhões de reais.

O mercado está atento nestes dois dias à reunião do Copom. Logo cedo, a FGV divulgou o índice de confiança empresarial que caiu e veio no menor nível desde abril do ano passado. Um atrás do outro, os índices de confiança foram caindo neste mês: do consumidor, do industrial, do empresário…

Nos Estados Unidos, os futuros operam de lado depois que alguns membros do Fed lançaram um alerta de que não pode um aperto da política monetária mais rápido do que o necessário. Mas o índice S&P terminou o mês de janeiro em sua pior performance desde a crise financeira global. Hoje, os investidores também estão de olho nos dados de emprego por lá.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.