Bolsa ignora novos ataques de Lula e sobe após cinco pregões no vermelho

VEJA Mercado em vídeo | 3 de março.

A bolsa de valores ignora os novos ataques do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e contra a política de dividendos da Petrobras. Lula insiste nessa tecla e volta a subir o tom em duas novelas que parecem não ter fim. No mercado, a fadiga é tanta que os assuntos parecem já estar precificados. As críticas de Lula ao BC e à Petrobras e a reação dos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 3.

