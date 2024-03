Bolsa foi ingênua sobre atuação do governo em estatais, diz Gustavo Blasco

VEJA Mercado | 27 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira, 27. O dia será marcado pela publicação do Caged, relatório mensal de geração de empregos no Brasil. Novos dados de inflação e a última leitura do PIB do quarto trimestre nos Estados Unidos também prometem esquentar o debate sobre o aquecimento da atividade econômica americana e o início do ciclo de cortes nas taxas de juros do país. Em entrevista à CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu ter enviado uma proposta de meta fiscal para 2025 ao Congresso prevendo um superávit das contas públicas menor do que os 0,5% previstos pelo novo arcabouço fiscal. Diego Gimenes entrevista Gustavo Blasco, CEO do Grupo GCB.

