BofA joga a toalha e prevê sete elevações nos juros americanos em 2022

Enquanto o Federal Reserve Bank (Fed) não dá pista mais direta sobre os rumos da política monetária dos Estados Unidos para os próximos meses, os grandes bancos começam a fazer suas previsões. Nesta sexta-feira, 28, o Bank of America jogou a toalha e apostou que os juros vão subir em todas as reuniões do conselho do Fed em 2022. “Esperamos sete aumentos de 25 pontos base este ano e uma taxa máxima de fundos de 2,75% a 3%”, escreveram os economistas do banco em relatório aos clientes. “Isso deve afetar a economia com defasagem, pesando no crescimento de 2023″, pontuaram. Vale lembrar que atualmente a taxa está entre 0% e 0,25%, com a promessa do Fed de ajustar a política “quando for apropriado”. Os juros americanos mexem com todas as economias do mundo, uma vez que uma eventual elevação dos percentuais pode aumentar a atratividade da renda fixa por lá e tirar dinheiro das bolsas, sobretudo das emergentes, como o brasileira.

