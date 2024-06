Bloqueio de bens de família ligada à Multiplica é mantido após revés

O bloqueio de bens e valores da família Paolucci, ligada ao grupo Multiplica, foi mantido por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) emitida na última quinta-feira, 20. O bloqueio foi inicialmente determinado pelo desembargador Virgilio de Oliveira Junior em setembro do ano passado, mas após a aposentadoria do magistrado meses depois, foi suspenso por seu substituto no caso, o desembargador Jorge Tosta. Na decisão da última semana, no entanto, Tosta voltou atrás, rejeitando os embargos de declaração apresentados pela família e acolhendo os apresentados pelo empresário que moveu o processo por conta de uma dívida de 20 milhões de reais, Carlos Alberto Guelfi. Em acórdão emitido por Oliveira Junior neste ano, o desembargador afirmou que a família teria ocultado patrimônio para evitar o pagamento da dívida com Guelfi. O processo tem mais de nove anos e segue sem desfecho.